Кипр продлил запрет на полеты пассажирских авиарейсов до 8 июня

НИКОСИЯ, 26 мая. /ТАСС/. Запрет на полеты пассажирских авиарейсов в Республику Кипр продлен до 8 июня включительно. Об этом во вторник сообщило Министерство транспорта, коммуникаций и общественных работ островного государства.

"Меры, запрещающие полеты, продлены еще на 11 дней. Указ вступает в силу в полночь на 29 мая 2020 года по кипрскому времени (летнее время на острове соответствует московскому - прим. ТАСС)", - сказано в сообщении министерства.

Первоначальный указ о двухнедельном запрете на полеты пассажирских авиарейсов в международные аэропорты Ларнаки и Пафоса вступил в силу 21 марта на фоне пандемии нового коронавируса, и продлевается уже в пятый раз. Согласно предыдущей - четвертой - пролонгации, срок его действия завершался 28 мая. Но теперь он продлен не на две недели, а на 11 дней в связи с тем, что Совет министров Республики Кипр объявил на прошлой неделе о возобновлении воздушного сообщения острова с внешним миром с 9 июня.

Первой о намерении воспользоваться данным разрешением на полеты заявила компания Cyprus Airways, которая является национальным авиаперевозчиком Кипра. В понедельник она сообщила, что с 9 июня начнет выполнять авиарейсы в столицу Греции Афины.