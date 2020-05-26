Песков рассказал, что не устанавливал приложение "Социальный мониторинг"

МОСКВА, 26 мая. /ТАСС/. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал, что не устанавливал после выписки из больницы приложение "Социальный мониторинг", предназначенное для отслеживания соблюдения карантина.

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"Я, честно говоря, нет, я не устанавливал", - сказал он во вторник, отвечая на соответствующий вопрос журналистов.

В понедельник Песков сообщал, что выписался из больницы, где находился после заражения коронавирусом. Он тогда добавил, что планирует постепенно возвращаться к работе "в домашнем режиме".

Пациенты с подтвержденной коронавирусной инфекцией в Москве, выбравшие лечение на дому, могут пользоваться сервисом "Социальный мониторинг" на личном смартфоне. Приложение автоматически отслеживает геолокацию пользователя в целях мониторинга при покидании места карантина, а также направляет пользователю пуш-уведомления с запросом дополнительной идентификации с помощью фотографии.