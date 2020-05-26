Обновление уличного освещения в Чебоксарах позволит сэкономить около 24 млн рублей

ЧЕБОКСАРЫ, 26 мая. /ТАСС/. Замена девяти тысяч ртутных светильников на светодиодные в Чебоксарах позволит сэкономить около 24 млн рублей бюджетных средств в 2020 году, сообщает пресс-служба городской администрации.

"Это переход на качественный уровень освещенности улиц, сохранение экологии и экономическая эффективность. Ожидаемая годовая экономия электроэнергии составит около 24 млн рублей. Приобретать новые светильники планируем по конкурсу через лизинг. Через 2 года такие светильники станут собственностью муниципалитета", - цитирует пресс-служба слова главы администрации города Алексея Ладыкова.

По данным пресс-службы, модернизация уличного освещения в городе началась в 2016 году. За это время в Чебоксарах заменили более 4 тыс. ртутных светильников на светодиодные, что позволило сэкономить 7,6 млн рублей.

"В настоящее время на всех вновь вводимых и реконструируемых участках улично-дорожной сети применяются только светодиодные светильники", - уточнили в пресс-службе.