Дипломаты РФ призвали ООН отреагировать на выпуск украинской игры, прославляющей нацизм

МОСКВА, 26 мая. /ТАСС/. Постоянное представительство России при Отделении ООН и других международных организациях в Женеве во вторник призвало верховного комиссара ООН по правам человека Мишель Бачелет отреагировать на выход украинской компьютерной игры Strategic mind: blitzkrieg, в которой игрокам предлагается приводить к успеху войска нацистской Германии.

"Украинская компьютерная игра "Strategic mind: blitzkrieg" прославляет нацизм и международных преступников, осужденных Нюрнбергским трибуналом. Призываем Верховного комиссара ООН по правам человека и специальные процедуры СПЧ отреагировать на этот вопиющий факт", - говорится в сообщении, опубликованном в Twitter постпредства.