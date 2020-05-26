Военные завершат клинические исследования вакцины от коронавируса до конца июля

МОСКВА, 26 мая. /ТАСС/. Специалисты института Минобороны России планируют до конца июля завершить клинические исследования образца вакцины от новой коронавирусной инфекции. Об этом доложил министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу президенту России Владимиру Путину по видеосвязи из Национального центра управления обороной.

Сейчас специалисты 48-го Центрального научно-исследовательского института войск РХБЗ Министерства обороны завершают доклинические исследования экспериментального образца вакцины. "Окончание данных работ - 1 июня", - отметил глава военного ведомства.

По словам министра, разработку рекомбинантной вакцины против новой коронавирусной инфекции ведет 48-й Центральный научно-исследовательский институт войск РХБЗ совместно с Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии им. Н. Ф. Гамалеи Минздрава России.

Ранее вице-премьер РФ Татьяна Голикова сообщила, что 14 российских платформ в настоящее время ведут разработку 47 вакцин от новой коронавирусной инфекции. Она добавила, что федеральный бюджет выделил 3,1 млрд рублей на разработку тест-систем и вакцины от коронавируса. Директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что вакцину от коронавируса могут зарегистрировать в России уже в августе.