В Петербурге более 3 тыс. врачей заразились коронавирусом

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ. 26 мая. /ТАСС/. Число медицинских работников в Санкт-Петербурге, которые заразились новой коронавирусной инфекцией, превысило 3 тыс. человек, восемь умерли. Об этом во вторник сообщил журналистам глава межведомственной рабочей группы по противодействию распространению коронавируса в Петербурге Евгений Шляхто.

"По Петербургу более трех тысяч заболевших врачей, причем большинство из них связано с выполнением своих функциональных обязанностей. Восемь человек погибло", - сказал он.

Ранее сообщалось о заражении 2,5 тыс. медицинских работников. В ходе пресс-конференции главный врач Городской больницы № 20, которую перепрофилировали для оказания помощи больным с коронавирусом, Татьяна Суровцева также рассказала о смертельных случаях в учреждении.

"У нас есть такие врачи, [заразившиеся коронавирусом], и очень много, к сожалению. Коллектив болел, но они все вернулись в строй. К сожалению, у меня есть два доктора, которые погибли. Сегодня у меня ушла заведующая лаборатории, к сожалению, это очень горько, молодая доктор. И молодой хирург, весь коллектив сопереживает родственникам", - рассказала она.

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов подписал постановление о единовременной выплате медицинским работникам, которые заразились новой коронавирусной инфекцией вследствие оказания помощи пациентам. В случае заражения медицинского работника ему предоставляется единовременная выплата в размере 300 тыс. рублей. Если заражение привело к инвалидности, то медработник получит 500 тыс. рублей. В случае смерти из-за заражения коронавирусом членам семьи медработника предоставляется единовременная выплата в размере 1 млн рублей.

По последним данным, в Петербурге выявили 14 076 случаев заражения, по этому показателю он занимает третье место среди регионов России после Москвы и Подмосковья. Выздоровели после заражения коронавирусом 3 744 человека, умерли 150.