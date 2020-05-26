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Пандемия коронавируса нового типа
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Путин: специалисты считают пройденным пик коронавируса в России

По последним данным, в России зарегистрировано 362 342 случая заражения
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© Алексей Никольский/пресс-служба президента РФ/ТАСС

НОВО-ОГАРЕВО, 26 мая. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин, ссылаясь на мнение специалистов, заявил, что пик распространения коронавируса в РФ пройден.

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"Пик у нас уже, по мнению специалистов, считается пройденным", - заявил глава государства на встрече в режиме видеоконференции с министром обороны Сергеем Шойгу.

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились более 5,5 млн человек, около 345 тыс. - умерли. В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 362 342 случая заражения, выздоровели 131 129 человек, умерли 3 807.

Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.

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Путин, Владимир ВладимировичРоссияПандемия коронавируса нового типа
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