Путин: специалисты считают пройденным пик коронавируса в России

НОВО-ОГАРЕВО, 26 мая. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин, ссылаясь на мнение специалистов, заявил, что пик распространения коронавируса в РФ пройден.

"Пик у нас уже, по мнению специалистов, считается пройденным", - заявил глава государства на встрече в режиме видеоконференции с министром обороны Сергеем Шойгу.

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились более 5,5 млн человек, около 345 тыс. - умерли. В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 362 342 случая заражения, выздоровели 131 129 человек, умерли 3 807.

Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.