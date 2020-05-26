Парад Победы пройдет 24 июня

"Приказываю начать подготовку к военному параду в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне в столице России Москве и других городах. Мы сделаем это 24 июня, в день, когда в 1945 году состоялся легендарный, исторический парад победителей, когда по Красной площади прошли бойцы, сражавшиеся под Москвой и защищавшие Ленинград, дравшиеся под Сталинградом, освобождавшие Европу, бравшие штурмом Берлин", - отдал приказ глава государства.

Путин поручил Шойгу исключить любые риски для здоровья участников парада. "Приказываю вам обеспечить самые строгие требования безопасности при подготовке и проведении парада. Риски для всех его участников должны быть сведены к минимуму, а лучше - исключены", - сказал Путин.

Президент пояснил, что посчитал возможным принять такое решение с учетом того, что ситуация в большинстве регионов страны и в самих Вооруженных силах остается стабильной после прохождения пика инфекционных заболеваний. Он также отметил важность того, что "все эти сложные недели и месяцы в войсках продолжалась боевая учеба, решались важнейшие задачи обеспечения обороны России, а личный состав, призывники этого года, благодаря заранее принятым профилактическим мерам, были максимально защищены от угрозы распространения инфекции".

Глава государства не уточнил, будет ли парад проходить со зрителями.

"Бессмертный полк"

Назначив проведение парада по случаю 75-летия Победы на 24 июня, Путин отметил, что по объективным причинам не получится обеспечить жесткие требования безопасности в случае с маршем "Бессмертного полка", который объединяет в одном строю миллионы граждан. "Когда по улицам наших городов идет нескончаемый людской поток, здесь уже никакой дистанции соблюсти невозможно по определению", - сказал Путин.