Ассоциация врачей предлагает запретить уголовное преследование лечащих от COVID-19 медиков

МОСКВА, 26 мая. /ТАСС/. Национальная ассоциация заслуженных врачей предлагает ввести мораторий на уголовную ответственность медиков, занимающихся борьбой с коронавирусной инфекцией. Об этом ТАСС сообщил соавтор письма, вице-президент российского отделения Международного комитета по защите прав человека Иван Мельников.

"Национальная ассоциация заслуженных врачей 26 мая 2020 года направила открытое письмо президенту РФ о правовой поддержке российских врачей, работающих с пациентами, инфицированными COVID-19, и принятии системы правовых и законодательных мер, которые создадут эффект бессрочного моратория на уголовное преследование медицинских работников за деяния, предусмотренные статьей 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности), статьей 118 УК РФ ("Причинение тяжкого вреда по неосторожности"), статей 124 УК РФ ("Неоказание помощи больному"), статьей 236 УК РФ ("Нарушение санитарно-эпидемиологических правил"), статьей 238 УК РФ ("Производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности"), статьей 286 УК РФ ("Превышение должностных полномочий"), статьей 293 УК РФ ("Халатность"), совершенные ими в период с 21.01.2020 года до окончания пандемии COVID-19 в связи с осуществлением ими медицинской деятельности", - рассказал Мельников. По его словам, правовые рекомендации медикам по борьбе с коронавирусом меняются "порой каждую неделю", и поэтому врачам необходима защита от их неумышленного нарушения.

Также письмо содержит положение о необходимости дополнения статьи 108 УПК РФ пунктом, исключающим применение меры пресечения в виде заключения под стражу для врачей, если эти преступления совершены медицинскими работниками, должностными лицами медицинских и фармацевтических организаций в связи с осуществлением ими профессиональной деятельности.

Мельников также напомнил, что медицинские работники ежедневно принимают сотни тысяч не только медицинских, но и правовых решений, подпадающих под действие гражданских, трудовых, административных и уголовных правоотношений, каждое из которых базируется на очень шаткой правовой основе и может быть оспорено в соответствующих инстанциях. "По мнению врачей и специалистов в области права, сегодня борьба с новой коронавирусной инфекцией носит целенаправленно исследовательский характер, в результате которой могут возникнуть правовые последствия негативного свойства для медицинских работников", - сказал он. Мельников призвал к обсуждению этого вопроса.

В ассоциацию входят более 3 тыс. человек.