Лавров: РФ необходимо знать, какая именно помощь нужна Афганистану для борьбы с пандемией

МОСКВА, 26 мая. /ТАСС/. Россия оперативно рассмотрит заявку Афганистана по содействию в борьбе с пандемией коронавируса, но для этого необходимо знать, чем конкретно помочь этой стране. Об этом заявил во вторник на пресс-конференции глава МИД РФ Сергей Лавров.

Отвечая на вопрос, будет ли Россия оказывать Афганистану помощь в борьбе с пандемией в виде отправки медикаментов, средств защиты, оборудования, министр сказал, что "все будет зависеть от того, какие конкретно средства защиты и другие виды оборудования требуются Афганистану".

"Если соответствующая номенклатура будет изложена в заявке, то я уверяю вас, что она будет оперативно рассмотрена в рамках оперативного штаба, который создан для борьбы с коронавирусной инфекцией под председательством вице-премьера Татьяны Голиковой и который рассматривает в том числе и возможность оказания содействия зарубежным странам с учетом тех ресурсов, которые имеются у нас и которые могут быть выделены на внешнее содействие", - сказал Лавров.

24 мая Министерство здравоохранения Афганистана информировало, что общее число заразившихся в стране достигло 10 582, умерли 218 человек.