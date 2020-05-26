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Шторм прогнозируется в некоторых регионах России в ближайшие часы

В отдельных областях порывы ветра будут достигать 27 м/c
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© Сергей Мальгавко/ТАСС

МОСКВА, 26 мая. /ТАСС/. Штормовой ветер прогнозируется в регионах Северо-Кавказского федерального округа, на юге Тюменской области, в Новосибирской, Кемеровской, Томской областях и Алтайском крае во вторник. В отдельных регионах ветер будет достигать 27 м/с и сопровождаться грозой и градом, сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

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"Сейчас наиболее сложная ситуация в Северо-Кавказском федеральном округе, в республиках Северная Осетия, Ингушетия, Чеченская республика. Там ветер до 25 м/с, сильный дождь, гроза, град. Это опасное явление, оно и привело к случившемуся в Уральском федеральном округе", - сообщил он.

По словам Вильфанда, в зоне опасности также находится юг Тюменской области, там прогнозируется гроза и ветер до 23 м/с. Кроме того, в Новосибирской, Кемеровской, Томской областях, Алтайском крае 26 мая и в ночь на 27 мая ожидаются гроза, град и ветер до 27 м/с.

В понедельник четыре человека погибли в Свердловской области из-за урагана, возбуждены уголовные дела.

Теги
РоссияВильфанд, Роман Менделевич
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