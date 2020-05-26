Путин похвалил Минобороны за мужество и профессионализм в борьбе с COVID-19

"Хотел бы отметить профессиональную работу личного состава Вооруженных сил. С самой лучшей стороны проявили себя военные врачи, подразделения Минобороны, которые оказывали помощь гражданам Италии, Сербии, Боснии и Герцеговины, еще ряда стран в борьбе с эпидемией коронавируса", - сказал глава государства во вторник на встрече в режиме видеоконференции с министром обороны Сергеем Шойгу. Путин уточнил, что РФ сейчас также получает от некоторых стран предложения о помощи. "Все, что вы сделали, идет в общую копилку нашего взаимодействия с партнерами во всем мире", - считает российский лидер.

Он особо подчеркнул и работу военных внутри страны. "Сейчас вы работаете в Дагестане, в других регионах России, действуют специалисты Министерства обороны мужественно и грамотно, оперативно локализуя очаги инфекции", - констатировал президент. По его мнению, "также четко была решена задача и по развертыванию 16 многопрофильных медицинских центров в субъектах Федерации". "Такие современные госпитали в срок, как и была поставлена задача, будут открыты в Дагестане, в Воронежской области", - уверен глава государства.