Художник Чжан Хуань покажет на выставке в Эрмитаже серию "Love", посвященную пандемии

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 26 мая. /ТАСС/. Китайский художник Чжан Хуань создал серию работ "Love", посвященную пандемии коронавируса. Цикл станет частью выставки "Чжан Хуань. В пепле истории" в Государственном Эрмитаже, которая должна открыться в этом году, сообщили во вторник ТАСС в пресс-службе организаторов выставки.

"Всемирно известный китайский художник Чжан Хуань специально для проекта "Чжан Хуань. В пепле истории", который откроется в Государственном Эрмитаже до конца 2020 года, создал серию работ "Love" / "Любовь", посвященную событиям пандемии. Серия "Love" / "Любовь" стала откликом на личные истории людей, пострадавших от коронавируса. Название отсылает к трагической истории беременной женщины, скончавшейся от вируса", - рассказали в пресс-службе.

Открытие выставки было запланировано на 15 мая, но в связи с пандемией его перенесли на более поздний срок. Проект "В пепле истории" состоит из работ в нескольких сериях, выполненных в разных техниках. Всего в экспозиции будет представлено около 30 произведений, многие из которых созданы специально для предстоящей выставки под впечатлением от посещения Эрмитажа и Санкт-Петербурга.

"Love" / "Любовь" создана в рамках "Красной серии" - самой новой в творчестве художника. Именно она ознаменовала собой смену творческого курса Чжана Хуаня и его возвращение к технике живописи. Первые работы серии объединены названием "Реинкарнация": для них характерны активное использование красного цвета на стерильно белом фоне, общее эмоциональное напряжение и образ красного дождя, переходящий из работы в работу", - добавили в пресс-службе.

Сам художник рассказывает о новых работах: "Любовь произрастает из пылинки, свободно парящей в лучах солнца. Люди, которые любили тебя, и люди, которых ты когда-то любил; те, кого ты знал и с кем не был знаком; люди, о которых ты слышал, и те, кто просто когда-то жил в этом мире, - каждый в конце концов проводит свою жизнь здесь, на этой земле. В масштабах вселенной наша планета - такая же пылинка в потоке солнечного света. Но энергия вселенной происходит из любви, из этой пылинки в лучах солнца".

Выставка организована отделом современного искусства Эрмитажа в рамках проекта "Эрмитаж 20/21" при поддержке Pearl Lam Galleries, China Art Foundation, DC Foundation - Diana Chen, Dr. Junning Lee & Mrs. Xiaojun Lee, Asymmetry Art Foundation, Julian Zhen. Авторы и кураторы выставки - Дмитрий Озерков, заведующий отделом современного искусства Эрмитажа, Анастасия Веялко, младший научный сотрудник отдела современного искусства Эрмитажа. Приглашенный сокуратор - профессор Чикагского университета У Хун (Wu Hong).

О художнике

Чжан Хуань родился в 1965 году в китайском городе Аньян в провинции Хэнань. Стал известным после нескольких громких перформансов в Китае и США. Создает живописные произведения в уникальной технике: большинство его масштабных работ написаны пеплом от благовоний из буддийских храмов. В своих работах затрагивает вопросы религии, семьи, политики, культуры, бедности и голода.

Работы художника находятся в крупнейших мировых собраниях - Музее современного искусства и Музее Гуггенхайма в Нью-Йорке, Музеях искусства Филадельфии и Сан-Диего, в собрании Гарвардского университета. Последние его работы были представлены в художественных галереях и музеях Италии, Австралии, Америки, Австрии, Германии и других стран.