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Пандемия коронавируса нового типа
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В списке умерших из-за коронавируса медиков, который ведет Минздрав, находится 101 человек

Более тысячи комиссий проводят в регионах расследования по факту смерти медиков, уточнила директор Департамента общественного здоровья, коммуникаций и экспертной деятельности Минздрава Людмила Летникова

МОСКВА, 26 мая. /ТАСС/. Министерство здравоохранения РФ ведет регистр умерших от коронавирусной инфекции российских медиков, по состоянию на пятницу в нем состоит 101 человек. Об этом во вторник сообщила директор Департамента общественного здоровья, коммуникаций и экспертной деятельности Минздрава России Людмила Летникова.

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"По поводу умерших медицинских работников - министерством здравоохранения ведется регистр умерших медработников. На этой неделе, кроме того, что каждый субъект в соответствии с постановлением должен регистр этот заполнять в онлайн-режиме, мы запросили субъекты, чтобы они подтвердили умерших медработников. На прошлую пятницу в списке подтвержденных оказался 101 человек, мы эти данные в ежедневном режиме сверяем с данными Фонда социального страхования, который, в свою очередь, опирается и на данные СМИ, и на данные в списке памяти", - сказала она на заседании рабочей группы комитета Госдумы по охране здоровья. 

Летникова добавила, что, по данным ФСС, в регионах работает более тысячи комиссий, проводящих расследования по факту смерти медиков.

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РоссияПандемия коронавируса нового типа
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