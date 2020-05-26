С начала года в России произошло более 5,6 тыс. природных пожаров

МОСКВА, 26 мая. /ТАСС/. МЧС зафиксировало более 5,6 тыс. природных пожаров, произошедших на территории России с начала 2020 года. Об этом во вторник на совещании у президента сообщил глава министерства Евгений Зиничев.

"С начала года на территории Российской Федерации зафиксировано 5 626 очагов природных пожаров на общей площади более 852 тыс. га. Но если нам сравнивать с аналогичным периодом прошлого года, то нужно сказать, что если количество очагов осталось почти тем же, то площади пожаров сократились на 30% " - сказал он.

При этом огонь от природных пожаров уничтожил 251 здание, в том числе 48 жилых домов. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года сгорело на 30% меньше строений, отметил Зиничев.

По данным МЧС, в настоящее время на территории Дальнего Востока, Сибири и Северо-Западного федерального округа действует 73 очага природных пожаров на общей площади активного горения 34 га.

Режим чрезвычайной ситуации в лесах введен в четырех регионах России, еще в 49 регионах действует особый противопожарный режим. "Режим ЧС в лесах введен в четырех субъектах Российской Федерации: на всей территории Забайкальского края, одном районе Республики Тыва, одном районе Республики Хакасия и одном районе Иркутской области. Особый противопожарный режим действует в 49 субъектах Российской Федерации", - сказал Зиничев.

В тушении природных пожаров принимают участие региональные силы, Авиалесоохрана и МЧС РФ. Авиация министерства сделала 109 вылетов на тушение, совершив 399 сливов.