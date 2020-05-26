Суд отклонил иск петербурженки, которая оспаривала ношение масок и перчаток

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 26 мая. /ТАСС/. Санкт-Петербургский городской суд не стал удовлетворять исковые требования местной жительницы, которая оспаривала требование носить средства индивидуальной защиты в общественных местах в городе. Об этом журналистам сообщили в объединенной пресс-службе судов Петербурга.

"Санкт-Петербургский городской суд вынес решение по административному исковому заявлению Александры Матвеевой. Истец пояснила, что она против ношения перчаток, так как это доставляет дискомфорт и приводит к потоотделению, которое может вызвать "контактный дерматит". Также пояснила, что в ношении маски не видит смысла, если люди не дышат друг на друга и не контактируют между собой. Суд в удовлетворении требований отказал", - сказано в сообщении пресс-службы.

Ранее пресс-служба администрации города сообщала, что с 12 мая жители Санкт-Петербурга обязаны в общественных местах, в том числе в объектах розничной торговли, общественном транспорте, включая такси, а также на улице использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания и рук. Продажа индивидуальных средств защиты производится в вестибюлях станций петербургского метро. Кроме того, власти рекомендовали предприятиям, которые осуществляют продажу масок и перчаток, обеспечить наличие товара для горожан.

По последним данным, в Петербурге выявили 14 076 случаев заражения, по этому показателю он занимает третье место среди регионов России после Москвы и Подмосковья. Выздоровели после заражения коронавирусом 3 744 человека, умерли 150.