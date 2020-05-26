Следствие просит арестовать двух москвичей по делу об убийстве гражданки Кубы

МОСКВА, 26 мая. /ТАСС/. Следственные органы просят Дорогомиловский суд Москвы отправить в СИЗО двух жителей столицы, подозреваемых в убийстве 22-летней гражданки Кубы в Фили-Давыдково. Об этом ТАСС сообщила пресс-секретарь суда Анастасия Татаруля.

"В Дорогомиловский суд поступили материалы об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Александра Александрова, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ ("Убийство"), а также в совершении преступлений, предусмотренных п. "в" ч. 2 ст. 127 (незаконное лишение свободы с применением насилия, опасного для жизни и здоровья), п. п. "а","в" ч. 2 ст. 163 УК РФ (вымогательство группой лиц с применением насилия), и в отношении Анастасии Гривковой, подозреваемой в совершении преступления, предусмотренного п. п. "а","в" ч. 2 ст. 163 УК РФ, а также в совершении преступлений, предусмотренных п."в" ч. 2 ст. 127, 316 УК РФ", - сказала собеседница агентства.

Труп 22-летней чернокожей кубинки правоохранители обнаружили накануне у мусорного контейнера на Кастанаевской улице в Москве.