Минздрав обратится в кабмин за допсредствами на выплаты медикам в мае и июне

МОСКВА, 26 мая. /ТАСС/. Минздрав направит документы в правительство и Минфин с запросом предоставить дополнительные средства на выплаты в мае и июне медикам, работающим с пациентами с коронавирусной инфекцией. Об этом во вторник сообщила заместитель министра здравоохранения России Татьяна Семенова.

"У нас с вами есть реализованных два постановления правительства по стимулирующим выплатам медицинских работников. На сегодняшний день это было 52 млрд рублей, но на следующий период мы уже видим, что недостаточно средств. Вчера мы завершили работу по их оценке с регионами", - сказала она на заседании рабочей группы комитета Госдумы по охране здоровья.

Семенова пояснила, что регионы прогнозно оценили, сколько им нужно на стимулирующие выплаты медикам. По ее словам, Минздрав направит документы с запросами на дополнительные средства на май и июнь в Минфин и правительство.