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Один из участников перестрелки на юге Москвы был ранее судим за мошенничество

Всего по подозрению в совершении преступления задержали троих подозреваемых

МОСКВА, 26 мая. /ТАСС/. Один из участников перестрелки на Каширском шоссе в Москве ранее был судим за мошенничество. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Чертановского суда, где рассматривается вопрос об избрании меры пресечения подозреваемому.

"Один из подозреваемых в причастности к событиям на Каширском шоссе - Вадим Русанов - был ранее судим по ч. 1 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество")", - сказали в пресс-службе.

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Вечером 24 мая на территории автостоянки рядом с ЖК "Ясный" произошла перестрелка. Ее участники скрылись на нескольких автомобилях. Для их розыска был объявлен план "Перехват". Следственный комитет по подозрению в совершении этого преступления задержал троих подозреваемых, еще более 15 участников и очевидцев конфликта были допрошены.

По предварительным данным, стрельба велась из травматических пистолетов и, предположительно, из охотничьих ружей "Сайга" и "Вепрь". Всего были ранены два человека. Главное следственное управление СК по Москве возбудило уголовное дело по трем статьям УК РФ: ч. 3 ст. 30 ст. 105 (покушение на убийство), ст. 222 ("Незаконный оборот оружия") и ст. 213 ("Хулиганство").

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