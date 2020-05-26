Один из участников перестрелки на юге Москвы был ранее судим за мошенничество

МОСКВА, 26 мая. /ТАСС/. Один из участников перестрелки на Каширском шоссе в Москве ранее был судим за мошенничество. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Чертановского суда, где рассматривается вопрос об избрании меры пресечения подозреваемому.

"Один из подозреваемых в причастности к событиям на Каширском шоссе - Вадим Русанов - был ранее судим по ч. 1 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество")", - сказали в пресс-службе.