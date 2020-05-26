В России пройдет акция в поддержку людей с рассеянным склерозом

МОСКВА, 26 мая. /ТАСС/. Проект #живиполнойжизнью, направленный на повышение осведомленности общества о рассеянном склерозе, стартовал в России. Об этом во вторник сообщил один из организаторов проекта, представитель компании Merck, в ходе пресс-конференции в ТАСС.

"Мы очень рады тому, что вместе с нашими партнерами сегодня мы запускаем социально-значимый проект #живиполнойжизнью", - сказал генеральный директор Merck в России и странах СНГ Маттиас Вернике.

В рамках проекта планируется проведение серии онлайн-мероприятий, призванных распространить информацию о рассеянном склерозе и привлечь внимание широкой общественности. В частности, в поддержку людей с рассеянным склерозом российская певица Наталья Подольская 30 мая в Международный день рассеянного склероза по собственной инициативе проведет онлайн-концерт на своей странице в Instagram.

Президент межрегиональной общественной организации инвалидов "Московское общество рассеянного склероза" Ольга Матвиевская в ходе конференции подчеркнула значимость и актуальность запускаемого проекта.

"Очень важна поддержка самих людей, которые заболели рассеянным склерозом, пациентам с таким диагнозом важно не замкнуться в себе, не оказаться один на один с болезнью, важно видеть положительные примеры того, как люди справляются с трудностями, несмотря на тяжелое прогрессирующее заболевание", - сказала она, выразив уверенность, что проект поможет пациентам облегчить поиск себя в мире и мира в себе.

В настоящее время рассеянный склероз является неизлечимым заболеванием. В России с таким диагнозом живут более 80 тыс. человек, из которых большинство являются молодыми людьми в возрасте от 20 до 40 лет. Как пояснил президент Общероссийской общественной организации инвалидов-больных рассеянным склерозом Ян Власов, несмотря на то, что заболевание сегодня неизлечимо, с ним можно жить полноценной жизнью. "Сегодня на фоне лечения инвалидность отодвигается на 15-20 лет, в Европе принято считать, что жизнь таких людей длится не меньше, чем в среднем по популяции", - отметил он, подчеркнув важность разработки новых инновационных препаратов для лечения болезни.