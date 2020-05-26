Во Франции собираются приостановить испытания гидроксихлорохина

ПАРИЖ, 26 мая. /ТАСС/. Французское агентство лекарственных средств намерено приостановить в целях предосторожности испытания гидроксихлорохина в качестве лекарства от вызываемого коронавирусом заболевания. Об этом говорится в распространенном во вторник сообщении агентства.

"В качестве меры предосторожности мы запустили процедуру приостановки включения пациентов в клинические испытания, которые проводятся во Франции", - отмечается в пресс-релизе. При этом в сообщении указывается, что "пациенты, проходящие лечение гидроксихлорохином в рамках этих испытаний, смогут продолжить курс до конца протокола". По информации властей, всего во Франции в настоящий момент проводятся 16 таких клинических испытаний.

Ранее Высший совет по вопросам здравоохранения Франции рекомендовал отказаться от использования гидроксихлорохина как лекарства от коронавируса вне клинических испытаний. Эта рекомендация была озвучена, после того как министр здравоохранения Франции Оливье Веран попросил пересмотреть правила назначения этого препарата в связи с публикацией в медицинском журнале The Lancet исследования, где говорилось о неэффективном и даже вредном в некоторых случаях использовании хлорохина при лечении пациентов с коронавирусом.

25 мая генеральный директор Всемирной организация здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус заявил, что организация временно приостановила испытания гидроксихлорохина и хлорохина в качестве лекарства от коронавируса.

С 11 мая власти Франции начали постепенное ослабление ограничений, введенных в середине марта в связи с пандемией. Согласно последним данным министерства здравоохранения страны, с начала эпидемии во Франции умерли 28 457 человек, всего за время пандемии в стране были госпитализированы более 100 тыс. человек. В настоящее время в больницах находятся почти 17 тыс. зараженных коронавирусом.