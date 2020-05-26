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Лесные пожары охватили 13 тыс. га в России

Режим ЧС в связи с лесными пожарами введен в четырех субъектах РФ. В Забайкалье полностью, в Тыве, Хакасии и в Иркутской области по одному муниципальному образованию

МОСКВА, 26 мая. /ТАСС/. В Российской Федерации зафиксировано 64 лесных пожара по состоянию на 26 мая. Площадь, охваченная огнем, составляет 13 тыс. га, сообщил во вторник министр природных ресурсов и экологии РФ Дмитрий Кобылкин.

"Действуют на сегодня 64 лесных пожара. На общей площади 13 тыс. га", - сообщил он на совещании по весенним паводкам и пожароопасной ситуации с участием президента РФ Владимира Путина.

По словам Кобылкина, режим ЧС в связи с лесными пожарами введен в четырех субъектах РФ. "В Забайкалье полностью, в Тыве, Хакасии и в Иркутской области по одному муниципальному образованию", - отметил он.

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