Лесные пожары охватили 13 тыс. га в России

МОСКВА, 26 мая. /ТАСС/. В Российской Федерации зафиксировано 64 лесных пожара по состоянию на 26 мая. Площадь, охваченная огнем, составляет 13 тыс. га, сообщил во вторник министр природных ресурсов и экологии РФ Дмитрий Кобылкин.

"Действуют на сегодня 64 лесных пожара. На общей площади 13 тыс. га", - сообщил он на совещании по весенним паводкам и пожароопасной ситуации с участием президента РФ Владимира Путина.

По словам Кобылкина, режим ЧС в связи с лесными пожарами введен в четырех субъектах РФ. "В Забайкалье полностью, в Тыве, Хакасии и в Иркутской области по одному муниципальному образованию", - отметил он.