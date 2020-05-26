Эксперт: большинство заразившихся коронавирусом в Петербурге лечится дома

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 26 мая. /ТАСС/. Порядка 60% заразившихся новой коронавирусной инфекцией в Санкт-Петербурге проходят лечение на дому. Пациентов в тяжелом состоянии госпитализируют, их количество в последние дни остается стабильным, сообщил во вторник глава межведомственной рабочей группы по противодействию распространению коронавируса в Петербурге, академик РАН Евгений Шляхто.

"Я бы хотел всех нас призвать, чтобы мы спокойно относились к количеству заболевших коронавирусом, потому что абсолютное большинство, около 60% находятся дома. По нашим данным, около 40% госпитализируются в стационары. И при хорошо отлаженной системе амбулаторной поликлинической помощи эта цифра может быть еще больше, люди должны с нетяжелыми формами находиться дома", - сказал он на пресс-конференции.

По словам Шляхто, для лечения на дому в городе созданы все условия, организованы телемедицинские консультации по направлениям "врач - врач" и "врач - пациент". "Главная задача районов, районных администраций - подключиться к этой системе и наладить хорошее взаимодействие с пациентами на дому", - добавил он.

Глава рабочей группы также отметил, что последние несколько дней в городе не растет количество заразившихся коронавирусом в тяжелом состоянии, однако оно остается высоким. "Медицинские организации, система здравоохранения работают на пределе. Но последние четыре дня мы не имеем роста. Если мы вспомним про 22 мая, это было 767 поступивших [в тяжелом состоянии], сегодня это меньше 700, это внушает оптимизм", - добавил глава рабочей группы.

По последним данным, в Петербурге выявили 14 076 случаев заражения коронавирусом, по этому показателю он занимает третье место среди регионов России после Москвы и Подмосковья. Выздоровели после заражения коронавирусом 3 744 человека, умерли 150.