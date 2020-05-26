Кадыров после слухов о госпитализации заявил, что лично провел заседание оперштаба в Чечне

"На первом после праздничных выходных совещании оперштаба заслушал доклады ответственных лиц. В целом ситуация в больницах, а также в сфере экономики региона стабильна. Мы уже получили достаточно полезных знаний о борьбе с коронавирусом. Уверен, скоро ситуация не только в регионе, но и в целом по России изменится в лучшую сторону", - написал Кадыров в своем Telegram-канале, прикрепив к сообщению фото с мероприятия.

Помощник Кадырова, директор ЧГТРК "Грозный" Ахмед Дудаев в свою очередь сообщил ТАСС, что глава республики здоров, никаких поводов для беспокойства о его здоровье нет. "Рамзан Ахматович сам провел заседание этого штаба. Он в прекрасном расположении духа, здоров и чувствует себя отлично, бодро. Никаких предпосылок беспокоиться о его здоровье не видим", - отметил Дудаев.

По его словам, сообщения, которые ранее появлялись в СМИ, в очередной раз не нашли подтверждения и оказались слухами. "Я и ранее заявлял: глава Чеченской Республики лично контролирует и контролировал ситуацию в республике. Он на связи со штабом, и с каждым в отдельности. То, что он в праздничные дни не проводил заседание, не означает, что есть какой-то повод беспокоиться", - добавил помощник главы региона.

Ранее сообщалось о госпитализации Кадырова с подозрением на коронавирус, однако официально эта информация не подтверждалась. Спикер парламента Чечни Магомед Даудов назвал сообщения о болезни главы региона сплетнями. Помощник главы Чечни, директор ЧГТРК "Грозный" Ахмед Дудаев заявлял ТАСС, что глава Чечни лично контролирует работу оперштаба по борьбе с распространением коронавируса.

В заседании приняли участие министр здравоохранения Чечни Эльхан Сулейманов, директор ЧГТРК "Грозный" Ахмед Дудаев, руководитель оперативного штаба по борьбе с коронавирусом Магомед Даудов, члены правительства, представители правоохранительных органов.

В новость внесены изменения (17:20 мск) - добавлены подробности.