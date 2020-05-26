В Оренбурге впервые установили регулируемый тариф на общественном транспорте

ОРЕНБУРГ, 26 мая. /ТАСС/. Регулируемый тариф на маршрутах общественного транспорта впервые установлен в Оренбурге, стоимость проезда составит 21 рубль. Такое предложение администрации было одобрено депутатами Оренбургского городского Совета во вторник, сообщили журналистам в пресс-службе мэрии.

"Администрацией Оренбурга предложен тариф в размере 21 рубля. Таким образом, разница между действующим тарифом в 20 рублей и принятым тарифом будет не выше процента инфляции за текущий год. Он [тариф] начнет действовать с 1 июля на 15 городских и 14 дачных маршрутах. Это новое требование законодательства: в городе впервые устанавливается регулируемый тариф на регулируемых маршрутах", - говорится в сообщении.

Глава Оренбурга Владимир Ильиных отметил, что раньше администрация предоставляла муниципальному казенному предприятию субсидию на выпадающие расходы - это позволяло законодательство. "С 1 июля мы обязаны провести конкурс, и муниципальному предприятию мы ни в коем разе помочь не можем. Конкурс будет объявлен на всю территорию Российской Федерации. Мы понимаем, что будут участвовать игроки, которые работают на территории города Оренбурга", - сказал Ильиных, объясняя причину повышения стоимости проезда.

В пресс-службе уточнили, что регулируемый тариф позволит сдержать рост стоимости проезда. Победитель конкурса по новому тарифу (муниципальное или частное предприятие) не сможет поднимать его в течение всего периода действия контракта. На данный момент стоимость проезда на автобусе в Оренбурге в зависимости от маршрута варьируется от 20 до 24 рублей.