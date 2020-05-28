Оставшиеся за бортом. Тысячи людей оказались в морской ловушке из-за закрытых границ

Кажется, что море — идеальное место для самоизоляции. Пока на суше бушует коронавирус, а большинство людей заперты по домам, возможность переждать эпидемию на собственной яхте не вызывает ничего, кроме зависти. Однако на деле все не так безмятежно. Из-за закрытых границ и санитарных ограничений тысячи мореплавателей не могут не просто вернуться на родину, а даже сойти на берег. Те, кто застал начало пандемии в море, оказались в ловушке между небом и землей. Буквально. Причем в большей степени это касается не больших круизных лайнеров, а маленьких семейный лодок и яхт, которые многим людям и семьям фактически заменяют дом. В открытом море 59-летний житель Сингапура Вонг Тэтчун покинул родную гавань 2 февраля.

На эту тему Экипажи самолетов и морских судов могут не проходить карантин после возвращения в Россию

Путешествуя из одной страны в другую, он планировал провести на своей яхте ближайшие три года. Новости о вспышке коронавируса он узнал уже в находясь в пути и сразу же решил сойти на берег. Но из-за пандемии ни одна из стран, куда он пытался причалить, не желала его принимать. Мужчину спасли только через три месяца. "Я отправился в Папуа — Новую Гвинею из Индонезии, потому что погода была в порядке, но когда я достиг границ, они оказались закрыты, поэтому я снова отправился на Соломоновы острова. Но и туда меня не пускали, затем я пошел в Тувалу (тихоокеанское государство в Полинезии — прим. ТАСС), где мне тоже отказали, но местные хотя бы помогли едой", — рассказал Вонг о своих приключениях газете Fiji Sun. После суток плавания из Тувалу 28 апреля Вонг добрался до фиджийских вод. К этому моменту его яхта была повреждена, и сильный ветер не позволил ему зайти в гавань. Мужчину спас патрульный катер военно-морского флота Фиджи, который благополучно доставил его яхту к берегу. После переговоров между министерствами иностранных дел Сингапура и Фиджи Вонг получил разрешение сойти на берег, несмотря на строгие ограничения, введенные из-за коронавируса. В поисках суши Далеко не все мореплаватели могут похвастаться таким везением, как Вонг. В Сети все больше историй о том, как семьи с детьми или путешественники-одиночки не могут вернуться на сушу из-за карантинных мер. Оказавшиеся за тысячи километров от дома, люди вынуждены кочевать от одного берега к другому в поисках убежища, еды и топлива. Те, кому удается найти способ пополнить запасы, платят непомерно большие деньги за предметы первой необходимости. В конце концов люди рискуют остаться в открытом море без денег и еды. В некоторых водах, например в Аденском заливе или у берегов Индонезии, моряки рискуют натолкнуться на пиратов, хотя больше всего они опасаются непогоды.

На эту тему Россиянина похитили с борта грузового судна в Гвинейском заливе

Самый надежный способ вновь оказаться на суше — вернуться домой, в родные страны. В большинстве случаев это означает переход через один или два океана на лодках, которые плохо приспособлены к штормовым условиям. К тому же далеко не у всех моряков есть такой навык и необходимые запасы. Нанять команду в условиях коронавируса нельзя, так же как и починить судно, если у него есть какая-нибудь неисправность. Путешественники должны строго соблюдать социальную дистанцию, так как если они заболеют в пути, то им неоткуда ждать помощи. Другой вариант — бросить якорь и ждать открытия границ в портах — убежищах, специальных закрытых акваториях, где мореходы могут купить еду и все необходимое. Зайдя в такой порт, лодки не всегда могут покинуть его без специальных распоряжений. В некоторых странах морская навигация полностью запрещена. Количество судов, которые могут находиться на такой стоянке, также ограничено. Путешественникам приходится заранее искать для себя подходящее место. К тому же местные жители часто не очень рады наплыву чужаков. Скопление яхт загрязняет береговую линию. Местные опасаются, что в случае вспышки коронавируса из-за иностранцев им не хватит медицинских ресурсов для борьбы с эпидемией. По рассказам очевидцев, пограничники некоторых государств вытесняют частные лодки в открытое море, даже не позволяя им приблизиться к берегу. На сайте онлайн-ресурса для моряков Noonsite приведен список портов по всему миру, которые готовы предоставить убежище. Некоторые островные государства уже открыли границы, а это означает, что после захода в гавань и двух недель карантина на лодке люди могут сойти на берег. Заведующий кафедрой морского права Российского университета транспорта Василий Гуцуляк в беседе с ТАСС рассказал, что ситуация с коронавирусом действительно обнажила ряд проблем с исполнением международного права. "То, что страны просто закрывают для иностранных судов свои международные порты, — это явное нарушение. Право вынужденного захода никто не отменял. Государство, которое закрывает свои порты для таких судов, во многом вредит себе. В отношении него могут принять зеркальные меры, а это навредит стране не хуже любого коронавируса". По словам Гуцуляка, закрытие сухопутных и морских границ — вовсе не одно и то же. Даже при закрытых границах судно имеет право встать на якорь рядом с берегом, просто его команда не сможет покинуть борт. При этом, если экипаж подаст сигнал бедствия, ему обязаны оказать помощь. "В целом большинство государств следуют этой практике, но, как говорится, в семье не без урода", — отмечает эксперт. ​​​Сезон ураганов В сложившихся условиях моряки могут рассчитывать только друг на друга. К примеру, международный клуб крейсеров Ocean Cruising Club сумел связать между собой более 150 лодок, которые направлялись из Западной Атлантики в Европу. Они обменивались информацией и помогали друг другу при переходе через океан. При этом суда не движутся какой-то организованной колонной. Яхты выходят из разных мест — Антигуа, Ямайка, Мексика и следуют каждый к своему месту назначения — от Португалии и Греции до России и Великобритании. Капитаны судов сами координируют маршруты и скорость. К примеру, в одной из таких групп были медики, готовые в случае необходимости оказать помощь людям на других лодках. Моряки также помогают друг другу с запасами воды и ремонтном. "В отличие от круизных судов, где есть профессиональный экипаж и возможность проходить через штормы, это небольшие лодки, которыми управляют любители", — объясняет Сью Ричардс, редактор онлайн-ресурса для моряков Noonsite.

По ее словам, Noonsite получает все больше тревожных писем от моряков со всего мира, так как сезон ураганов, тайфунов, циклонов все ближе и ближе. Как отмечает Ричардс, чтобы добраться до дома, морякам приходится преодолевать тысячи миль. Иногда это занимает недели, если не месяцы, и "это слишком долго, чтобы обходиться без остановок в портах и убежищах". "На Карибах по-прежнему остается большое количество яхт", — рассказал ТАСС капитан катамарана Sun Child Денис Тоскин. В настоящий момент он находится на острове Сен-Мартен, откуда собирался отправиться в Россию. Однако закрытие границ и пандемия резко изменили его планы. "Основных проблем несколько. Это невозможность прилета экипажа, как в моем случае. То есть очень многие лодки не могут выйти в море по причине отсутствия достаточного количества людей в экипаже для безопасного плавания. Ну и проблема номер два, а может, по факту номер один, — это приближение сезона ураганов. Поэтому через пару недель начнется исход яхт на юг. Но не все острова сняли карантин. Так что квест будет еще тот", — отмечает Тоскин. Сезон ураганов в этом регионе начинается уже в июле, морякам остается только надеяться, что к этому времени большинство других островов откроют свои порты. Плавучие "тюрьмы" Журналист и писатель Эрнест Хемингуэй говорил, что "море — последнее свободное место на Земле". Но ситуация с коронавирусом заставляет в этом усомниться. Из-за карантина и закрытых границ мореходство пострадало не меньше, чем другие индустрии. В начале мая мировые СМИ обратили внимание на снимки со спутников, на которых заметно скопление крупных судов в Карибском море и Атлантике.

Satellite images reveal fleets of empty cruise ships huddled in the Caribbean and Philippines because they're unable to dock due to the coronavirus pandemic #cruiseship #shipping #coronapocalypse https://t.co/qeTi6XhbsP pic.twitter.com/VaUbyMuMsg — Evan Kirstel #MasksForAll #RemoteWork (@evankirstel) May 8, 2020

Самая западная группа состоит из круизных лайнеров Carnival. Две другие — в основном из лайнеров Royal Caribbean и ее дочерней компании Celebrity. Из-за ограничений на передвижения этим морским гигантам не остается ничего другого, кроме как ждать лучших времен. Оставаться в порту они не могут из-за своих габаритов. Единственный выход — дрейфовать. Большинство пассажиров покинули лайнеры еще в начале апреля. Из-за пандемии с 13 марта США ввели запрет на круизы. Однако обслуживающий персонал и команды по-прежнему находятся на судах. Многие из них иностранцы, граждане разных государств — от Филиппин и Индонезии до Великобритании и Украины. Дорога домой для них пока закрыта. По информации Би-би-си, береговая охрана США сообщила, что на 85 круизных лайнерах в американских водах насчитывается 54,2 тыс. членов экипажа. В своей статье от 17 мая газета The Miami Herald оценила их количество более чем в 100 тыс. по всему миру. "Многие из членов экипажей больше не получают зарплату, а просто ждут новостей о том, когда они смогут вернуться домой и увидеть свои семьи. Спустя два месяца после остановки круизной индустрии из-за вспышек на судах COVID-19 более 100 тыс. членов экипажей остаются в "морской тюрьме". Большинство из них даже не представляют, какая судьба ждет их в дальнейшем", — пишет издание.

На эту тему РФ направила Франции ноту по ситуации с россиянами на лайнере Costa Pacifica