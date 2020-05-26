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75-летие Победы

Президент Молдавии посетит военный парад в Москве

Он состоится 24 июня

КИШИНЕВ, 26 мая. /ТАСС/. Президент Молдавии Игорь Додон примет участие в военном параде в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, который пройдет 24 июня в Москве. Об этом сообщила ТАСС помощник главы республики Кармена Стерпу.

"Да, 24 июня Игорь Николаевич отправится в Москву, чтобы принять участие в параде, приуроченном к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне", - сообщила Стерпу.

Ранее Додон также принял приглашение президента России Владимира Путина посетить Москву 9 мая, однако массовые мероприятия в этот день были отменены в условиях пандемии коронавируса.

Теги
РоссияМолдавияДодон, Игорь75-летие Победы
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