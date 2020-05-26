Благоустройство за счет курортного сбора повысит конкурентоспособность Кубани в туризме

КРАСНОДАР, 26 мая. /ТАСС/ Благоустройство курортной инфраструктуры, которое получило активное развитие благодаря взиманию курортного сбора в Краснодарском крае, позволит туристической отрасли региона составить конкуренцию по качеству отдыха зарубежным курортам в условиях пандемии коронавируса, заявил ТАСС во вторник председатель законодательного собрания Краснодарского края (ЗСК) Юрий Бурлачко.

Ранее глава кабинета министров Михаил Мишустин призвал россиян пока воздержаться от поездок за границу в условиях коронавируса. Накануне вице-премьер Дмитрий Чернышенко провел брифинг по перспективам восстановления туристической отрасли в России, где заявил, что регионам необходимо подготовиться к приему туристов, в ближайшее время они должны приступить к подготовке инфраструктуры и оказать помощь отрасли, чтобы, несмотря на пандемию, в этом году объекты смогли размещать отдыхающих. Министр курортов, туризма и олимпийского наследия Краснодарского края Светлана Балаева сообщила ТАСС, что подготовка курортной инфраструктуры в Краснодарском крае к приему туристов велась в 2020 году в штатном режиме, курорты будут готовы к приему туристов к началу летних месяцев.

"Реализация эксперимента по развитию курортной инфраструктуры путем взимания курортного сбора с отдыхающих находится на постоянном контроле: в планах на этот год реконструкция Центральной набережной Анапы, благоустройство набережной в пос. Лазаревское и Приморской набережной в Сочи, установка малых архитектурных форм, тренажеров, детских игровых площадок, благоустройство общественных зон. Таким образом, постепенно курорты Краснодарского края по уровню благоустройства и сервиса приближаются к зарубежным аналогам и становятся все более популярными у российских туристов. Эта тенденция становится наиболее отчетливой на фоне распространения коронавирусной инфекции и ограничений на посещение популярных курортных стран мира - в результате россияне отдадут предпочтение нашим курортам", - сказал Бурлачко.

При этом он отметил, что пандемия коронавируса оказала существенное влияние на санаторно-курортную отрасль региона, которая является одной из ключевых в экономике Краснодарского края.

"Прошедшая в начале мая конференция Южно-Российской парламентской Ассоциации приняла обращение к правительству, подготовленное профильным комитетом ЗСК и крымскими коллегами. В нем предлагается рассмотреть вопрос о введении дополнительных мер господдержки санаторно-курортной и туристской сферы в связи с распространением коронавирусной инфекции", - резюмировал собеседник агентства.

Ранее губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев попросил президента РФ Владимира Путина включить объекты санаторно-курортной отрасли в федеральный список системообразующих предприятий для оказания им поддержки в условиях пандемии. До этого он выступил с инициативой перед депутатами региона о введении моратория на взимание курортного сбора до 2021 года из-за пандемии, при этом потери бюджета превысят 160 млн рублей. Потери санаторно-курортной отрасли Краснодарского края в апреле и мае из-за пандемии коронавируса превысили 10 млрд рублей, выпадающие доходы в бюджет от деятельности отрасли достигают почти миллиарда рублей.

Ситуация с туризмом на Кубани

С 28 марта курорты Кубани приостановили работу из-за коронавируса, также туристов не принимают гостиницы и отели. В регионе действует режим карантина, прибывающих на Кубань из других регионов граждан направляют на 14-дневную самоизоляцию. Возобновить приостановленный из-за пандемии коронавируса прием туристов власти региона планируют с 1 июня, отдыхающих смогут принимать санатории, имеющие медицинскую лицензию.

В 2019 году в основном туристическом регионе страны, Краснодарском крае, было собрано 112,94 млн. рублей курортного сбора, турпоток составил порядка 17,3 млн отдыхающих, средняя загрузка средств размещения - 71,3%. Курортный сбор на Кубани взимается с середины 2018 года, его размер составляет 10 рублей с человека в сутки, средства направляют на благоустройство территорий в населенных пунктах, где он взимается.