В Забайкалье планируется построить новые пожарные части за 3,8 млрд рублей

ТАСС, 26 мая. Пожарные части для прикрытия отдаленных населенных пунктов планируют построить в Забайкальском крае. Об этом на совещании с президентом РФ в режиме видеоконференции сообщил губернатор Александр Осипов.

"В настоящее время нами ведется работа с Минфином России, Минпромторгом России по развертыванию дополнительных пожарных частей, которые должны прикрыть 42% населенных пунктов, в настоящее время не прикрытых, на территории Забайкальского края", - сказал он.

На вопрос Владимира Путина, сколько необходимо средств, Осипов назвал 3,8 млрд рублей.

Присутствовавший на совещании глава МЧС РФ Евгений Зиничев поддержал начинание губернатора. "Мы поддерживаем Александра Михайловича, но здесь разговор идет не о федеральных частях, а субъекта [РФ]. Необходимость действительно есть, потому что перекрыть достаточно труднодоступные населенные пункты нужно", - сказал министр.

Осипов также отметил, что оснащение Забайкалья пожарными частями ускорят за счет модульных пунктов.

"Мы нашли быстрое решение, которое позволяет нам не растягивать реализацию на несколько лет развертывание таких частей. Мы нашли модульные установки, сэндвич-панели, из которых собираются пожарные депо. Решили вопросы с приобретением необходимой техники, оснащения. Можем развернуть полностью за два года такое количество пожарных частей", - сказал Осипов.

При этом глава региона обратил внимание на необходимость усиления ответственности для поджигателей на федеральном уровне: "Хотя силы и средства развернуть можно, нравы мы быстро не изменим. И без кардинального изменения отношения у людей к противоправному нарушению, к нарушению противопожарных норм мы, конечно, не справимся".