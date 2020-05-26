Минтруд совместно с Минздравом разработает стандарт безопасности для медиков

МОСКВА, 26 мая. /ТАСС/. Минтруд поддержит предложение по разработке стандарта безопасности для медработников в России и будет работать над разработкой этого документа совместно с Минздравом. Об этом во вторник сообщила врио директора департамента условий охраны труда Минтруда Татьяна Жигастова.

Вопрос необходимости разработать федеральный стандарт безопасности медработников поднял глава комитета Госдумы по охране здоровья Дмитрий Морозов ("Единая Россия") на заседании рабочей группы комитета по дополнительным мерам защиты врачей.

"Есть много опасных работ, которые всегда защищаются теми или иными стандартами и регламентами. Мы как комитет по охране здоровья <…> обращались с предложением создать некий федеральный стандарт безопасности, который включал бы в себя не только и не столько СИЗы и умение их надевать или раздеваться - это технически и технологически важнейшие моменты, но это часть общей системы. Перестройка медучреждений, отделений, перепрофилирование, работа эпидемиологов, амбулаторных, взаимосвязи всех наших ведомств и министерств - это все федеральный стандарт", - отметил Морозов.

"Минтруд поддержит ваше предложение по стандарту безопасности. И мы будем работать вместе с министерством здравоохранения по разработке данного документа и принятию", - сказала Жигастова на заседании рабочей группы.