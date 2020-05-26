Как спастись во время паводка

Если ваш район часто страдает от подтопления, запомните, до каких границ поднимается вода.

Найдите возвышенные, редко затапливаемые места неподалеку от дома и короткие пути к ним.

Заранее решите, что из документов и имущества возьмете с собой при эвакуации.

Запомните места хранения лодок, плотов и стройматериалов, из которых их можно сделать.

Позаботьтесь о животных: определите место, куда вы будете их эвакуировать, если вода подтопит двор.

Приготовьте теплые вещи, соберите "тревожный чемоданчик".