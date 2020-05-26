В ЕС пока нет согласия по датам открытия границ внутри Шенгенской зоны

БРЮССЕЛЬ, 26 мая. /ТАСС/. Страны ЕС пока не достигли взаимопонимания по вопросу о возможных сроках открытия границ внутри Шенгенской зоны. Это признал во вторник замглавы Еврокомиссии Марош Шефчович на онлайн-брифинге по итогам видеоконференции министров по европейским делам Евросоюза.

"Значительная часть нашей дискуссии была посвящена вопросу о том, как поэтапно открыть границы для нормального передвижения", - заявил он. Шефчович, однако, не смог дать ответа на вопрос, когда это может случиться, заявив, что, по его мнению, у всех стран ЕС "есть общее стремление вернуться к нормально функционирующему Шенгену, как только это позволят обстоятельства". По его словам, Еврокомиссия "будет делать все возможное, чтобы способствовать этому".

Свободное перемещение внутри Шенгенской зоны прекратилось с середины марта в связи с введением карантинных мер в Европе. Границы были закрыты разными странами ЕС хаотически, без координации на уровне Евросоюза, национальные карантинные меры также вводились несогласованно. С начала мая Брюссель пытается найти способ организованного возобновления свободного перемещения граждан внутри Шенгенской зоны, однако пока такого решения нет из-за различных подходов государств ЕС к стратегии выхода из карантина.