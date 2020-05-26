Памятник водителям, спасавшим блокадный Ленинград, установят на Дороге жизни в сентябре

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 26 мая. /ТАСС/. Памятник "Неизвестному водителю", напоминающий о подвиге шоферов Дороги жизни, соединявшей блокадный Ленинград с большой землей, установят в сентябре в Ленинградской области. Как сообщил во вторник на пресс-конференции в петербургском пресс-центре ТАСС блокадник и поэт Александр Городницкий, фонд которого стал инициатором установки памятника, церемонию, посвященную 75-летию Победы, из-за угрозы распространения коронавируса пришлось перенести с мая на сентябрь.

"Мы хотели открыть памятник, посвященный водителям Дороги жизни, ко Дню Победы, но не получилось. Мы пока перенесли это на горестную дату начала блокады - 8 сентября, может быть, к этому времени война с пандемией закончится, но мы обязательно этот памятник поставим", - сказал Городницкий. Также он отметил, что фонд давно собирает народные средства на реализацию проекта, смета расходов на изготовление и установку памятника составляет 3 млн рублей, из которых уже собрано 2,4 млн.

Каким будет памятник

Идея создания памятного знака принадлежит блокадникам, вывезенным из Ленинграда по Дороге жизни - самому Городницкому и вице-президенту Русского генеалогического общества Никите Благово. Художник и скульптор Александр Таратынов создал макет сооружения по сюжету стихотворения "Неизвестному водителю" Александра Городницкого.

По словам создателей проекта, памятный знак представляет собой соединение трех символов - "полуторки" (грузовик ГАЗ-АA), образа спасенного мальчика, смотрящего на храм Николая Чудотворца сквозь открытую дверь кабины, и тетради со словами стихотворения о неизвестном водителе. "Основные материалы изготовления памятного знака символизируют два времени - героическое прошлое (ржавый металл и бетон) и настоящее (полированный гранит и нержавеющая сталь), объединенных образом мальчика (литая бронза)", - говорится в описании проекта.

"Дорога жизни" - название, которое дали ленинградцы ледовой трассе через Ладожское озеро, начавшей работу 22 ноября 1941 года. Она действовала две зимы и была единственной военно-стратегической линией коммуникации блокадного Ленинграда. За весь период действия Дороги жизни по ней перевезли более 16 млн различных грузов, в том числе военного назначения, и эвакуировали более 1 млн человек. Деревня Кобона, расположенная на восточной части берега Ладожского озера, во время блокады Ленинграда была важнейшим пунктом эвакуации населения, через который проходила Дорога Жизни.

Блокада Ленинграда, продолжавшаяся 872 дня, унесла жизни сотен тысяч жителей города, точную цифру потерь историки не могут назвать до сих пор, оценки разнятся от 500 тыс. до 1,5 млн человек. Битва за Ленинград вошла в историю как одно из самых длительных и кровопролитных сражений Второй мировой войны. С осени 1941 года было предпринято пять попыток прорвать блокаду, однако удачной оказалась лишь шестая - операция "Искра" в январе 1943 года. Полностью снять блокаду советской армии удалось лишь год спустя, 27 января 1944 года, этот день ежегодно отмечается в городе на Неве как день полного освобождения города от фашистской блокады или как "День Ленинградской Победы".