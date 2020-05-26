Минздрав утвердил порядок госпитализации пациентов с коронавирусом по степени тяжести

МОСКВА, 26 мая. /ТАСС/ Минздрав утвердил порядок госпитализации пациентов с коронавирусной инфекцией в зависимости от степени тяжести. Это следует из приказа, опубликованного во вторник на официальном интернет-портале правовой информации.

"Госпитализации в медицинские организации и их структурные подразделения, оказывающие медицинскую помощь пациентам с установленным диагнозом новой коронавирусной инфекции <...> в стационарных условиях, <...> подлежат пациенты с установленным диагнозом "новая коронавирусная инфекция" COVID-19 или с подозрением на новую коронавирусную инфекцию COVID-19, находящиеся в состоянии средней тяжести, в тяжелом и крайне тяжелом состоянии", - говорится в документе.

Согласно порядку, если у пациента с коронавирусом, который лечится на дому, температура в течение трех дней не опускается ниже 38,5 градусов, его госпитализируют как пациента средней тяжести. Госпитализации подлежат также все пациенты из группы риска - старше 65 лет, с наличием ряда заболеваний, в том числе с хронической недостаточностью, онкологическими заболеваниями, сахарным диабетом или проживающие с ними лица.

Несовершеннолетние госпитализируются в том случае, если их температура выше 39 градусов при обращении или выше 38 градусов в течение пяти и более дней; при дыхательной недостаточности; тахикардии; наличии геморрагической сыпи, судорог; тяжелом обезвоживании; онкологических заболеваниях, болезнях с нарушением свертываемости крови, хронических заболеваниях легких; болезнях эндокринной системы. Кроме того, показанием для госпитализации несовершеннолетних является невозможность изолировать их от людей из группы риска, а также отсутствие условий для лечения на дому.