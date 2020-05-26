Власти города Санья увеличили число дорожных указателей на русском и английском языках

САНЬЯ /Китай/, 26 мая. /ТАСС/. Власти китайского курорта Санья в южной провинции Хайнань активизировали работу по повышению привлекательности города для иностранных туристов и значительно расширили географию мест, где информацию на дорожных указателях теперь можно прочесть не только на китайском, но также на русском и английском языках. Об этом сообщает местный информационный ресурс "Наньхайван".

Во многих районах города теперь можно увидеть коричневые вывески с указанием направления и километража до тех или иных объектов, названия которых написаны белыми буквами на китайском, русском и английском языках. "Пять лет назад было не так много указателей на иностранных языках на улицах Санья. Было чрезвычайно сложно для нас прокладывать маршруты. Однако, вывески были переведены на несколько языков повсюду, включая перекрестки, площади, супермаркеты, пляжи и достопримечательности", - приводит ресурс слова русскоязычного гида, который работает на одну из туристических компаний в Санья. "Эти изменения отражают прогресс в процессе интернационализации Санья", - полагает гид.

По словам одного из представителей провинциального Управления по делам туризма, культуры, радио, телевидения и спорта, работа по указателям на иностранных языках в городе Санья будет продолжена, а сами вывески, дающие информацию об объектах инфраструктуры, достопримечательностях и коммерческих услугах, будут приведены в соответствие с международными стандартами.

В начале мая городская администрация объявила о намерении провести масштабную работу по стандартизации вывесок на иностранных языках в общественных местах перед проведением VI Пляжных Азиатских игр, которые должны пройти с 28 ноября по 6 декабря. В качестве цели данной работы была названа "оптимизация международной коммуникационной и деловой среды". Для этого потребуется координация усилий различных районов города. Власти намерены привести к единому стандарту оформление всех надписей на иностранных языках на вокзалах, в аэропортах, портах, отелях, имеющих от четырех звезд и выше, туристических объектах, больницах, торговых центрах и других местах по всему городу.

По словам вице-мэра Санья Чжоу Цзюня, стандартизация вывесок на иностранных языках в общественных местах играет важную роль в подготовке к проведению игр, повышении уровня интернационализации города и ускорении строительства на Хайнане свободного порта с китайской спецификой.