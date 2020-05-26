Володин: стабилизация ситуации с пандемией позволила назначить парад Победы на 24 июня

МОСКВА, 26 мая. /ТАСС/. Стабилизация ситуации с распространением нового коронавируса позволила принять решение о проведении парада Победы 24 июня. Об этом во вторник заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Ранее президент РФ Владимир Путин на совещании с министром обороны Сергеем Шойгу объявил, что парад пройдет 24 июня, и приказал начать подготовку, минимизировав риски для его участников.

"Президент России Владимир Путин ранее говорил, что мы обязательно проведем парад Победы, и свое слово он, как и всегда, сдержал. Чтобы защитить людей в условиях пандемии, президент решил перенести парад с 9 мая. Сегодня ситуация стабилизируется, и это стало тем фактором, который позволил принять решение о проведении парада Победы 24 июня", - цитирует Володина пресс-служба нижней палаты парламента.

Спикер напомнил, что именно 24 июня 1945 года состоялся исторический Парад Победы.

Политик также назвал День победы главным праздником для россиян. "Нам важно сохранить память о тех, кто ценой своей жизни дал нам возможность создавать семьи, растить детей и планировать будущее", - заключил Володин.