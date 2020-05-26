В комитете Думы предлагают разработать закон о дополнительных мерах по защите медиков

МОСКВА, 26 мая. /ТАСС/. Комитет Госдумы по охране здоровья предлагает разработать законопроект о дополнительных мерах защиты медицинских работников. Об этом заявил замглавы комитета Леонид Огуль ("Единая Россия") во вторник по итогам заседания рабочей группы комитета, посвященного данному вопросу.

"Наш комитет предлагает разработать закон о дополнительных мерах защиты медицинских работников, а также федеральный стандарт безопасности медицинских работников. Медики в зависимости от опасности выполняемой задачи должны четко знать, как им надлежит действовать и какие средства индивидуальной защиты применять. А руководство медучреждений должно обеспечить персонал этими средствами в обязательном порядке. И это надо закрепить законодательно", - заявил Огуль журналистам.

Он отметил, что случаи инфицирования коронавирусом среди медицинских работников говорят об отсутствии четко отработанной системы действий в условиях чрезвычайных ситуаций. Так, нередко инфицированные пациенты без симптомов и без клинически подтвержденного диагноза заражали врачей, которые не были защищены, что в итоге приводило к закрытию на карантин всего медучреждения. "Чтобы предотвратить подобные ситуации, мы должны разработать для медицинских работников единый стандарт действий в условиях чрезвычайных ситуаций", - отметил Огуль. Он уверен, что этот вопрос "необходимо в срочном порядке решать на уровне Минздрава и правительства РФ".

"Считаю, что можно было бы ввести практику регулярных тренингов для врачей по примеру учений МЧС, как действовать в чрезвычайной ситуации. Например, при поступлении первого пациента <...> У них должны быть четкие инструкции, действия должны быть отработаны, а запасы средств защиты сформированы", - подчеркнул депутат. Кроме того, уверен Огуль, необходимо продумать дополнительные социальные гарантии для медработников, в том числе санаторно-курортную реабилитацию, страхование жизни и здоровья.