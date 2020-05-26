Архангельская область и НАО подготовят общую программу социально-экономического развития

МОСКВА, 26 мая. /ТАСС/. Власти Архангельской области и Ненецкого автономного округа подготовят программу, которая будет предполагать экономическую интеграцию и совместное социально-экономическое развитие двух регионов. Об этом сообщил врио главы Архангельской области Александр Цыбульский по итогам совещания, которое прошло во вторник с участием врио главы НАО Юрия Бездудного у вице-премьера - полпреда президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрия Трутнева.

"Мы в настоящее время приступаем вместе с министерством (Минвостокразвития) к разработке экономического раздела программы по экономической интеграции наших территорий. И в этом смысле надеемся, что в ближайшее время сможем зафиксировать положительный социальный и экономический эффект от такого рода программы", - сказал Цыбульский.

По его словам, в программу войдут меры, которые позволят качественно улучшить социально-экономическое положение двух регионов. При этом Бездудный добавил, что программа предполагает прежде всего экономическую интеграцию регионов, создание новых рабочих мест, диверсификацию экономики каждого из них.

"Для нас, действительно, этот вопрос чрезвычайно важен, потому что экономика НАО чрезвычайно зависима от природопользования. И в этом смысле мы заинтересованы в том, чтобы ее диверсифицировать", - пояснил он.

В то же время Трутнев подчеркнул, что целью программы должно стать не только экономическое развитие регионов, но и улучшение жизни людей. "Давайте исходить из простого понимания, что главное, чего мы должны добиться - это чтобы люди лучше жили", - сказал он.

Вице-премьер также поручил Минвостокразвития совместно с главами регионов доработать раздел стратегии развития Арктики, посвященный НАО и Архангельской области, и учесть все преимущества и недостатки территорий. По его словам, в дальнейшем в этих регионах важно добиться как устойчивой к кризисам экономики, так и комфортной городской среды.

Интеграция регионов

Врио глав Архангельской области и НАО подписали 13 мая меморандум "О намерении образования нового субъекта РФ путем объединения Архангельской области и Ненецкого автономного округа". Говоря о документе, Цыбульский подчеркнул, что он не запускает автоматически процесс слияния двух регионов.

"У нас нет таких полномочий - ни у меня, ни у Юрия Васильевича [Бездудного]. Такие решения могут приниматься только жителями наших регионов. Мы действительно подписали этот меморандум, но подписали его для того, чтобы сегодня можно было совместно приходить в правительство, к руководству страны, и говорить о том, что мы видим экономический потенциал совместного развития наших регионов", - пояснил он.

Врио губернатора Архангельской области также отметил, что нет задачи провести референдум в день единого голосования, 13 сентября, или в какую-то другую определенную дату. По его словам, это не является самоцелью. "[Это не] первоочередной вопрос для нас сегодня. Важнейшая задача - запустить социально-экономическую программу развития регионов, претендовать на вхождение в крупные федеральные программы и проекты. Если в последующем реализация программы развития потребует объединения, то это в любом случае будут определять жители", - сказал он.

Ненецкий автономный округ является самостоятельным субъектом РФ, но при этом, согласно уставу Архангельской области, он входит также в состав Архангельской области. Второго апреля президент РФ Владимир Путин принял отставку губернатора Архангельской области Игоря Орлова и назначил Цыбульского врио главы региона, который до этого возглавлял НАО. Врио главы НАО был назначен Бездудный.