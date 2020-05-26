Президент Южной Осетии принял приглашение посетить парад Победы в Москве 24 июня

ЦХИНВАЛ, 26 мая. /ТАСС/. Президент Южной Осетии Анатолий Бибилов принял приглашение президента России Владимира Путина посетить парад Победы в Москве 24 июня, сообщила ТАСС во вторник пресс-секретарь югоосетинского лидера Дина Гассиева.

"Президент Южной Осетии Анатолий Бибилов принял приглашение Владимира Путина и посетит парад Победы в Москве 24 июня", - сообщила она.

Ранее во вторник Путин на совещании с министром обороны РФ Сергеем Шойгу объявил, что парад пройдет 24 июня, и приказал начать подготовку, минимизировав риски для его участников.

Гассиева также отметила, что Бибилов ранее уже получал приглашение на участие в параде к 75-летию Победы 9 мая и подтверждал, что посетит его.

Бибилов ранее объявлял о переносе парада, запланированного на 9 мая в республике, на более позднее время из-за коронавируса. Он отметил, что праздновать 75-летие Победы Южная Осетия будет вместе с Россией. Из Южной Осетии ушли на фронт 23 736 человек, 11,7 тыс. погибли, более 7 тыс. пропали без вести.