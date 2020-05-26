Мединский назвал проведение парада Победы 24 июня исторически верным решением

МОСКВА, 26 мая. /ТАСС/. Решение о проведении парада Победы 24 июня является исторически верным и имеет большое значение с точки зрения памяти о параде 1945 года и обо всех участниках Великой Отечественной войны, сказал ТАСС помощник президента РФ, председатель Российского военно-исторического общества (РВИО) Владимир Мединский.

Президент РФ Владимир Путин на совещании с министром обороны Сергеем Шойгу во вторник объявил, что парад Победы на Красной площади пройдет 24 июня. Марш "Бессмертного полка", по словам президента, планируется провести в этом году в День ВМФ, 26 июля, если эпидемиологическая ситуация не потребует его переноса на более поздний срок.

"С исторической точки зрения это единственно верное решение. Парад в честь Великой Победы пройдет 24 июня, как и в 1945 году. Это важно для восстановления исторической памяти и справедливости, ведь парад проходит каждое 9 мая только с 1995 года. Я полностью уверен, что это решение будет поддержано ветеранами. Это очень символично для всех нас, для памяти защитников Родины, прошедших ровно в этот день по Красной площади 75 лет назад", - сказал он.

Мединский напомнил, что "с 1948 и до 1965 года День Победы официально не отмечался, 9 мая был рабочим днем". "В советский период парады Победы проводились лишь в юбилейные 1965, 1985 и 1990 годы", - отметил помощник главы государства.

Исторический парад 1945 года

Как рассказал ТАСС научный директор РВИО Михаил Мягков, подготовка к параду 24 июня 1945 года велась в крайне ограниченные сроки. "Решение о проведении парада было принято Сталиным во второй половине мая 1945 года, и уже 24 мая было дано задание провести такой парад. Генштаб попросил тогда два месяца на подготовку, но Сталин ответил, что надо подготовиться в течение месяца. Конечно, это было очень небольшое время - один всего месяц, но к этому параду очень тщательно и скрупулезно готовились", - рассказал он.

Красноармейцы на парад отбирались из тех, кто имел награды или отличился в годы войны, не последнюю роль играли также рост, выправка, строевая подготовка бойцов. Возникали и неожиданные сложности. "Большие трудности вызвало изготовление штандартов для фронтов, каждый из которых составлял специальную строевую "коробку". Сначала их изготовление поручили военным, но те не успевали, и тогда с этой задачей решили обратиться в художественные мастерские Большого театра, которые очень качественно и в срок подготовили эти штандарты", - отметил Мягков.

По словам историка, после прохождения войск и военной техники должна была состояться и авиационная часть парада, однако сильный дождь не позволил осуществить этот план. "Кстати, мундиры на наших командирах и маршалах, а там только маршалов было порядка сорока, настолько промокли, что их невозможно даже было снять", - сказал научный директор РВИО.

Он добавил, что парад 1945 года для москвичей и гостей столицы того времени остался в памяти на всю жизнь. "Этот парад означал демонстрацию гордости наших людей за свою армию, за свою страну, которая в неимоверно тяжелых условиях разгромила сильнейшего врага и внесла решающий вклад в разгром фашистского блока", - подчеркнул Мягков.

Память поколений

По словам Мягкова, решение провести парад Победы 2020 года именно 24 июня имеет большое символическое значение. "Мы в этот день <...> будем вспоминать нашу Великую Победу, наших предков, в том числе тех наших героев, которые прошли 24 июня по Красной площади как победители", - сказал он.

Научный директор РВИО добавил, что проведение парада имеет большое значение как для ветеранов, так и для подрастающего поколения. "Парад Победы нужен, в первую очередь, нашим ветеранам, но нужен он и молодому поколению. Ветераны должны знать, что мы чтим их память, а молодые - что у нас было великое прошлое, есть настоящее, а, значит, есть и будущее. Этот парад призван продемонстрировать перекличку времен нашего великого прошлого с нашим настоящим и будущим", - сказал историк.