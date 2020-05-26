ВЦИОМ: почти две трети россиян знают о телемедицине

МОСКВА, 26 мая. /ТАСС/. Более 60% россиян знакомы с возможностью проконсультироваться с врачом онлайн через сервисы телемедицины, при этом количество информированных выше в Москве и Санкт-Петербурге. Об этом свидетельствуют данные опроса ВЦИОМ, имеющиеся в распоряжении ТАСС.

"Более половины россиян информированы о телемедицине - возможности получить консультацию врача по телефону или по интернету (по 62% соответственно). В столицах информированность выше: о возможности проконсультироваться с врачом по телефону знают 71%, по интернету - 73%", - говорится в исследовании.

Составители опроса отметили, что из всех опрошенных, знающих о телемедицине, консультацию дистанционным способом получали только 8%. Из них - 6% посредством телефона, а 2% - через интернет.

Примерно половина опрошенных допускают вероятность в будущем обратиться за дистанционной консультацией. Получить прием по телефону готовы 53% респондентов, чаще утвердительно отвечали жители Москвы, Санкт-Петербурга (60%) и крупных городов-миллионников (56%). Обратиться за консультацией через интернет предполагают 48% опрошенных, количество допускающих онлайн-прием среди молодых людей (с 18 до 24 лет) - больше половины, 57%.

Чаще всего россияне готовы обратиться к врачу удаленно, если есть признаки болезни. Так ответили 25% опрошенных. Равное количество ответили, что получат дистанционную консультацию, "если совсем плохо" и "если ничего серьезного" - по 10%.

При этом 33% респондентов считают, что личный осмотр обязателен. Среди других причин, по которым россияне не рассматривают возможности обращения за дистанционной консультацией: сомнительное качество процедуры (13%), отсутствие необходимости (10%) или возможности обратиться (9%).

Об опросе

Инициативный всероссийский опрос "ВЦИОМ-Спутник" проведен 23 мая 2020 года среди респондентов в возрасте от 18 лет. Метод опроса - телефонное интервью. Объем выборки - 1 600 человек, максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.