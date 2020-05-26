Эксперт: онлайн-формат обучения расширит возможности вузов после пандемии

ПЯТИГОРСК, 26 мая. /ТАСС/. Дистанционные форматы обучения и оценки знаний в образовательных учреждениях будут активно развиваться и после пандемии коронавируса, при этом они смогут расширить возможности вузов, но не заменят традиционных форм общения студентов и преподавателей, такое мнение высказал ТАСС директор Северо-Кавказского института Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ (РАНХиГС) Азамат Тлисов.

"Есть очень много скептиков, которые сейчас говорят, что эта форма [дистанционное обучение] не может гарантировать качества и достоверность проверки знаний. Я согласен с тем, что методика, по которой мы привыкли вести очные занятия и принимать экзамены, несколько отличается от тех требований, которые должно соблюсти образовательное учреждение, чтобы обеспечить достоверность и качество контроля получаемых студентом знаний - здесь необходимо развивать методическую базу, и она будет эволюционировать <…> Но уверен, что дистанционные форматы плотно войдут в нашу жизнь и будут активно использоваться в дальнейшем", - сказал Тлисов.

По его словам, в ближайшее время дистанционные формы обучения не смогут полностью заменить собой очный формат, а будут применяться в виде дополнительных инструментов.

"Мы можем значительные объемы информации выдавать студентам в дистанте, а когда они приедут на сессию, прорабатывать это более серьезно и детально <…> Они [дистанционные формы] будут расширять возможности образовательных организаций. Пока, на сегодняшнем этапе, они не могут в полной мере заменить живого общения с преподавателем, профессором. Но надо понимать, что технологии не будут стоять на месте, будут появляться новые формы и технические решения", - добавил директор института.

Он также отметил, что массовый переход образовательных учреждений на работу в дистанционном формате в период пандемии коронавируса показал необходимость разработки нового российского программного обеспечения для сферы образования.

"Многие вузы могут столкнуться с определенными сложностями ввиду высокой стоимости программных комплексов, которые обеспечивают возможность массового дистанционного обучения. Наша Президентская академия [РАНХиГС] приобрела одну из самых дорогих лицензий компании Microsoft и таким образом решила эту проблему для всей филиальной сети, а это более 200 тыс. слушателей на различных программах обучения. Для региональных вузов это значительные затраты... И сейчас эта задача стоит перед всей страной - поскольку мы столкнулись с такого рода вызовом, надо продумать разработку отечественных программных решений, позволяющих эффективно вести дистанционный формат взаимодействия", - пояснил собеседник агентства.

Экзамены в режиме онлайн

В настоящее время в Северо-Кавказхском институте РАНХиГС уже началась итоговая аттестация студентов в дистанционном режиме. По словам Тлисова, все участники процесса достаточно хорошо справляются с задачей.

"Есть четкий регламент, который описывает, как должен вести себя студент, как должны быть расположены технические устройства, чтобы обеспечить обзор рабочего пространств, чтобы постоянно работали микрофон и камера. Иногда возникают сложности с точки зрения покрытия сети Интернет, но мы просим наших студентов, чтобы они на этот период [сдачи экзаменов] обеспечили качественный для себя стабильный сигнал, то есть находились в зоне уверенного приема сигнала, не покидая при этом своего основного места проживания или работы, не переезжая из региона в регион", - пояснил директор института, добавив, что в Северо-Кавказском институте РАНХиГС в настоящее время учатся не только студенты из СКФО, но и жители Крыма, Урала, а также северных регионов.

Он также добавил, что технические возможности сегодня позволяют оценить знания обучающихся с высокой степенью достоверности. "Также в обязательном порядке ведется видеофиксация, запись должна храниться на протяжении определенного времени. Это позволяет, в том числе соблюсти право студента на подачу апелляции, а контролирующим структурам проверить, как проходила сама процедура экзамена. Сегодня, по нашим наблюдениям, слушатели сами достаточно требовательно относятся к уровню своей подготовки, понимая, что задача - получить не просто диплом, а знания, которые обеспечат конкурентоспособность на рынке труда", - заключил собеседник ТАСС.