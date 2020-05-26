Губернатор пообещал разобраться в конфликте между ярославцем и оскорбившим его чиновником

ЯРОСЛАВЛЬ, 26 мая. /ТАСС/. Губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов пообещал разобраться в конфликте, который возник между генеральным директором государственного предприятия "Южный водоканал" Игорем Кузнецовым и жителем Ярославля в одном из дворов города, Кузнецов оскорбил мужчину. Об этом сообщил на своей странице в Facebook Миронов.

"Скандальный инцидент с участием руководителя "Южного водоканала" требует тщательного разбирательства. Ни один представитель власти не должен вести себя подобным образом, это порочит всю государственную систему. Разговоры про провокации не могут быть оправданием, нужно держать себя в руках и не опускаться до оскорблений. Поручил провести служебную проверку, по ее итогам будут сделаны соответствующие выводы", - написал губернатор.

В соцсетях и СМИ во вторник появилась видеозапись конфликта во дворе дома. Кузнецов снимает квартиру в центре Ярославля, как пишут СМИ, соседи недовольны поведением его семьи. Кузнецов рассказал ТАСС, что проживает там с семьей три месяца. По его словам, соседи плохо относились к его жене и детям, проявляли неуважение. Подробности конфликта, попавшего на видео, он комментировать отказался.