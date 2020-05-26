В Адыгее проведут проверку начисления стимулирующих медикам, борющимся с коронавирусом

МАЙКОП, 26 мая. /ТАСС/. Детальный анализ работы по выплатам стимулирующих средств медработникам, оказывающим помощь пациентам с коронавирусом, проведут в 13 медучреждениях Адыгеи, сообщает во вторник пресс-служба главы республики.

"Проверкой охвачены все 13 медицинских организаций, подведомственных Министерству здравоохранения Адыгеи. Для объективной и независимой оценки их деятельности создана межведомственная группа, состоящая из специалистов Минздрава, Контрольного управления главы Адыгеи, правового управления администрации главы и кабинета министров республики, управления государственного финансового контроля региона", - говорится в сообщении.

Особое внимание они уделят выполнению требований по правовому регулированию вопросов выплат медработникам, наличию локальных актов, которые определяют категории имеющих право на стимулирующие выплаты медиков. Всего в мониторинг войдет информация о более чем 1,5 тыс. медработниках. При этом будут сверены данные по начислению стимулирующих выплат медицинским работникам с информацией о количестве заразившихся коронавирусом. Мониторинг планируется завершить к 5 июня, добавили в пресс-службе главы республики.

Ранее прокуратура Адыгеи и СУ СК РФ по республике начали проверку полноты и своевременности начисления и распределения стимулирующих выплат медицинским и иным работникам, участвующим в оказании медпомощи пациентам с коронавирусной инфекцией.

В частности, на Адыгейской республиканской станции скорой помощи и в Центре медицины катастроф выявили факты невыплаты стимулирующих около 100 работникам. В результате принятых в ходе проверки мер всем работникам станции скорой помощи выплатили стимулирующие на общую сумму более 1,3 млн рублей.

По данным оперативного штаба республики по состоянию на вторник, в Адыгее коронавирусная инфекция выявлена у 759 человек, на лечении находятся 450. С начала пандемии в республике выздоровели 300 человек, умерли девять. Больше всего случаев заражения коронавирусом (203) выявлено в Красногвардейском районе.