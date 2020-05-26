Следственный комитет за три года возбудил больше 1 тыс. уголовных дел по публикациям СМИ

МОСКВА, 26 мая. /ТАСС/. Следственный комитет России за три года возбудил более 1 тыс. уголовных дел после проверок публикаций СМИ. Как сообщила журналистам официальный представитель СК РФ Светлана Петренко, об этом заявил глава ведомства Александр Бастрыкин в ходе оперативного совещания с руководителями подразделений СК в режиме видео-конференц-связи.

"Председатель СК России отметил значимость непрерывного мониторинга СМИ, как на федеральном так и на региональном уровнях. Он привел статистические данные, согласно которым в 2017-2019 годах следователями проведено свыше 5 тыс. процессуальных проверок по публикациям в СМИ. Их результатом стало возбуждение свыше тысячи уголовных дел", - сказала Петренко. Ряд проверок начали лишь после поручения председателя СК, в связи с чем он назвал отсутствие инициативы и промедление недопустимыми, поручив подчиненным оперативно реагировать на выявляемую в ходе мониторинга информацию, требующую реакции следственных органов, оперативно проводить по ней проверки и информировать общество.

Кроме того, Бастрыкин поручил должностным лицам ряда крупных территориальных следственных управлений СК "активизировать работу с видеоконтентом, что даст более наглядное и объективное представление о результатах их деятельности, а также наладить конструктивное взаимодействие с редакциями региональных правовых программ".

Он подчеркнул, что на региональном уровне необходимо больше говорить о позитивном опыте расследования преступлений, рассказывать о работе следствия во взаимодействии с другими государственными органами на всех стадиях уголовного процесса, особенно при вынесении приговоров как эффективной реализации принципа неотвратимости наказания.