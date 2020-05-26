Пашинян заявил, что Армения переживает вторую волну эпидемии коронавируса

ЕРЕВАН, 26 мая. /ТАСС/. Армения переживает вторую волну пандемии нового вида коронавируса, и эпидемиологическая ситуация в стране остается тяжелой. Об этом во вторник в ходе брифинга заявил премьер-министр Никол Пашинян.

"Мы только что завершили очередное заседание комендатуры чрезвычайного положения. Ситуация с пандемией в стране довольно тяжелая, мы все сошлись во мнении, что в настоящий момент имеем дело со второй волной распространения коронавируса в стране", - отметил он.

Пашинян также добавил, что дал указание соответствующим ведомствам непременно штрафовать граждан, которые не соблюдают меры безопасности. "Сейчас в разных частях страны идут рейды. Полиция и другие ведомства должны найти всех тех, которые не соблюдают меры безопасности во время пандемии", - отметил он.

В Армении за последние дни наблюдается высокий темп заражения новым видом коронавируса. Только за последние два дня были инфицированы более 700 граждан страны, есть порядка 10 летальных исходов.

Власти Армении 14 мая продлили режим чрезвычайного положения на 30 дней. В то же время с 18 мая начали работать все виды общественного транспорта, детские сады, спортзалы и торговые центры. Также в стране с 25 мая вступает в силу обязательный масочный режим, который действует как в закрытых, так и в открытых местах. Правительство республики предупредило граждан о том, что жесткие меры будут введены в случае увеличения числа инфицированных.