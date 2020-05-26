Эксперты: фриланс останется востребованным в России после пандемии

МОСКВА, 26 мая. /ТАСС/. Фриланс, популярность которого возросла во время пандемии, останется востребованным в России и после нее. Большинство работающих сейчас из дома людей могут захотеть остаться на "удаленке" после снятия ограничений. Такое мнение высказали опрошенные ТАСС эксперты - участники онлайн-форума фрилансеров: "Как зарабатывать на своих талантах и не зависеть от работодателя".

Онлайн-форум фрилансеров "Как зарабатывать на своих талантах и не зависеть от работодателя" проходит 26-27 мая. ТАСС выступает генеральным информационным партнером форума.

Новая тенденция

Как рассказала ТАСС руководитель молодежного направления компании HeadHunter Ирина Святицкая, большинство людей после пандемии будет работать из офиса, как раньше. "Но процент удаленной работы и работы фрилансеров будет больше, чем он был раньше. И работодатели уже сейчас понимают, что эффективность сотрудников, в общем-то, в большинстве случаев сохраняется", - отметила она.

Святицкая добавила, что удаленная работа и работа фрилансером является очевидным трендом последних лет, "все тренды, которые есть сейчас, они очень сильно усилились из-за этой ситуации с вирусом", говорит эксперт.

Такого же мнения придерживается основатель фриланс-платформ Rubrain.com и Fl.ru Василий Воропаев. Он отметил, что рынок фриланса растет во время любого кризиса. "А тем более в этот кризис, когда он прямо связан с удаленной работой. Мы ждали 2030 год, чтобы больше половины трудоспособного населения мира работало удаленно, но, похоже, мы сократили этот срок на 10 лет", - сказал Воропаев, добавив, что больше половины трудоспособного населения может остаться на "удаленке" после выхода из кризиса.

По словам исполнительного директора биржи Fl.ru Анатолия Орлова, держать сотрудника в штате для редких, непрофильных задач стало неудобно.

"Оптимальнее найти исполнителя на проектную работу. Такая тенденция, скорее всего, останется востребованной и после пандемии, а значит, руководителям, HR-специалистам и менеджерам в таких условиях важно развивать компетенции и научиться работать с гибридной формой организации", - сказал ТАСС Орлов.

Основные профессии

Эксперты отметили, что основные профессии в отрасли фриланса практически не меняются, несмотря на внешние и внутренние факторы. "Всегда тройка лидеров была и остается, это программирование, дизайн, маркетинг (трафик, тексты)", - отметил Воропаев.

Помимо этого, как рассказал ТАСС основатель сайта фрилансеров Freelance.ru и образовательного проекта IQ2U.ru Кирилл Аношин, в настоящее время вырос спрос на бытовые услуги и образование на 64%. При этом он подчеркнул, что спрос на услуги фотографов и видеографов упал, "они являются не сильно востребованными <...> на фрилансе".

"На самом деле, я думаю, мы вернемся на докризисный уровень по тем направлениям, по которым сейчас просели. И скорее всего, они вырастут на то же самое количество процентов, на которое сейчас просели по причине того, что бизнес будет догонять", - добавил эксперт.

Режим нерабочих дней был введен в России 30 марта из-за распространения коронавируса нового типа. В связи с объявлением в РФ нерабочих дней часть россиян перешла на удаленную работу. На совещании по ситуации с распространением вируса 11 мая президент РФ Владимир Путин заявил, что режим нерабочих дней на федеральном уровне больше продлеваться не будет и решение о том, смягчать, оставлять или продлевать ограничения, введенные из-за пандемии, будут принимать руководители регионов.