Власти могут разрешить использовать портал госуслуг для онлайн-голосования по вопросам ЖКХ

МОСКВА, 26 мая. /ТАСС/. Минкомсвязь предлагает разрешить жильцам многоквартирных домов использовать портал госуслуг для проведения онлайн-голосования. Соответствующий проект постановления правительства (имеется в распоряжении ТАСС) Минкомсвязь отправила на согласование в Минэкономразвития, Минстрой и Минюст.

Согласно проекту, направление сообщений о проведении общего собрания и решений будет осуществляться в форме электронного документа путем размещения сообщения в специальной форме на портале госуслуг. Организатор с момента получения сообщения о проведении общего собрания в течение суток, но не позднее 10 дней до даты проведения собрания, должен разместить в том числе в специальном разделе госуслуг сообщение о проведении общего собрания, а также сопутствующие информацию и материалы.

Голосование по вопросам повестки дня будет осуществляться собственником помещения многоквартирного дома, зарегистрированным на портале госуслуг, при условии наличия сведений о принадлежащем ему помещении в многоквартирном доме в соответствии с данными из единого государственного реестра недвижимости. Голосуя по вопросам повестки, собственник сможет высказаться за, против или воздержаться - сделать это можно будет также в специальном разделе портала либо в переданном администратору (организатору) общего собрания решении в письменной форме.

Результаты голосования будут формироваться автоматически. Решения общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме, принятые по результатам голосования, также формируются в автоматическом режиме в форме протокола, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью оператора портала.

Как пояснил ТАСС замглавы Минкомсвязи Андрей Черненко, ежегодно в стране проводится более 1,5 млн голосований собственников жилья. "Россияне хотят участвовать в управлении своей собственностью, заинтересованы, чтобы квартиры и дома содержались в порядке, чтобы придомовая территория была ухоженной. Проведение собраний собственников жилья через портал госуслуг - инструмент, который позволит нашим гражданам управлять своей недвижимостью, управлять своей землей. И, конечно, повысит прозрачность голосования", - рассказал он.