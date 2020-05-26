Москвичи смогут участвовать в рассмотрении своих жалоб за нарушение самоизоляции

МОСКВА, 26 мая. /ТАСС/. Жители Москвы в ближайшее время получат возможность дистанционно участвовать в рассмотрении своих жалоб на штрафы за нарушение режима самоизоляции. Об этом заявил во вторник начальник Главного контрольного управления города Москвы Евгений Данчиков в эфире телеканала "Россия-24" .

"Также можно будет с помощью сервиса, который в ближайшее время также будет выведен на портал mos.ru, при необходимости по видеосвязи принять участие в рассмотрении жалобы. Но при этом те жалобы, которые достаточно понятны - если вы находились в медучреждении, или гражданин ездил в КТ-центр и у него есть подтверждение, - достаточно оперативно будут рассмотрены и аннулированы", - сказал он.

Московские суды в период с 20 апреля по 26 мая зарегистрировали 1 859 жалоб граждан на штрафы о нарушении самоизоляции по ст. 3.18.1 КоАП Москвы ("Нарушение требований нормативных правовых актов Москвы, направленных на введение и обеспечение режима повышенной готовности на территории города").

По данным базы судов общей юрисдикции, больше всего оспаривается часть 2 ("Необеспечение режима самоизоляции") и часть 4 ("Необеспечение самоизоляции с использованием транспортного средства") данной статьи. Около 10% этих исков - 236 - связаны с работой мобильного приложения "Социальный мониторинг".