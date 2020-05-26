Общежитие Политеха с иностранными студентами закрыто на карантин

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 26 мая. /ТАСС/. Обсерватор организован в общежитии № 13 Санкт-Петербургского политехнического университета (СПбПУ), где проживают иностранные студенты, в связи с выявлением у студентов коронавируса. Об этом сообщили в пресс-службе вуза во вторник.

"В общежитии № 13 по адресу Гражданский проспект, д. 30, где проживают иностранные студенты, выявлены случаи заражения коронавирусом, организован обсерватор с 22.05.2020 предварительно до 04.06.2020 <...> Посольства и консульства тех стран, студенты которых оказались в обсервации, поставлены в известность. Вход и выход из корпуса запрещен для всех проживающих", - говорится в сообщении.