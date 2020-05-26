Общежитие Политеха с иностранными студентами закрыто на карантин

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 26 мая. /ТАСС/. Обсерватор организован в общежитии № 13 Санкт-Петербургского политехнического университета (СПбПУ), где проживают иностранные студенты, в связи с выявлением у студентов коронавируса. Об этом сообщили в пресс-службе вуза во вторник.
"В общежитии № 13 по адресу Гражданский проспект, д. 30, где проживают иностранные студенты, выявлены случаи заражения коронавирусом, организован обсерватор с 22.05.2020 предварительно до 04.06.2020 <...> Посольства и консульства тех стран, студенты которых оказались в обсервации, поставлены в известность. Вход и выход из корпуса запрещен для всех проживающих", - говорится в сообщении.
По решению ректора СПбПУ Андрея Рудского все студенты общежития, имеющие карту "Мир", получат дополнительную единовременную материальную выплату в размере 4 тыс. рублей. Те, у кого карты нет, смогут получить ее по окончании обсервации, и выплата также будет им начислена, а волонтеры Политеха помогут доставить продукты питания и товары первой необходимости.
"Круглосуточно за здоровьем студентом наблюдают врачи, готовые выслушать и помочь", - процитировали в пресс-службе вуза проректора по международной деятельности СПбПУ Дмитрия Арсеньева.
По последним данным, в Петербурге выявили 14 076 случаев заражения коронавирусом, по этому показателю он занимает третье место среди регионов России после Москвы и Подмосковья. Выздоровели после заражения коронавирусом 3 744 человека, умерли 150.